Mercedes-Benz представил идеальный, по мнению россиян, «Гелендваген»

Сразу объясним, почему цена новинки будет запредельной: Mercedes-AMG G 63 4x4 выпустят сильно ограниченным тиражом, за которым успела выстроиться очередь из коллекционеров и перекупщиков. И это объяснимо! В Штутгарте постановили, что «трехлучевую звезду» ждет светлое электрическое будущее, а потому нынешнее поколение G-класса будет последним, где под капотом стоял двигатель внутреннего сгорания. И все фанаты бензиновой тяги торопятся «отхватить» легендарный V8.

У всех G 63, включая новое исполнение, он выдает максимальные 585 сил. В трансмиссии трудится 9-ступенчатый гидромеханический «автомат» и система полного привода, дополненная блокировками всех трех дифференциалов.

Но ключевая особенность специального тиража — в наличии портальных мостов. С ними заявленный дорожный просвет превышает 35 сантиметров, а максимальная глубина преодолеваемого брода составляет 900 миллиметров.

Другие характеристики и шокирующий ценник производитель обещает опубликовать позже. А пока прошел лишь закрытый показ машины кислотно-зеленого цвета, откуда успели «утечь» несколько фотографий.