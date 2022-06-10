Почти «Ока»: под мотоциклетной маркой «Минск» сделали городской хетчбэк

Трехдверная новинка, салон которой скроен по схеме «2+2», разработана для служб доставки и городских жителей, которые хотят существенно сэкономить на владении автомобилям. В основе конструкции лежит китайская разработка, но марка «исходника» не уточняется.

Зато изввестно, что перед нами — электромобиль, притом расход энергии заявлен на уровне 6 кВт⋅ч на 100 км. Даже если считать по самым дорогим тарифам, то получается, что каждая сотня километров пробега будет стоить максимум 50 рублей!

Правда, запас хода — очень скромные 120—150 километров, но этого должно быть достаточно для передвижений внутри города. Двигатель находится сзади, под багажником, его отдача — всего 5,5 л. с., так что всерьез обсуждать динамику, мягко говоря, странно.