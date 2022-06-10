Почти «Ока»: под мотоциклетной маркой «Минск» сделали городской хетчбэк

Трехдверная новинка, салон которой скроен по схеме «2+2», разработана для служб доставки и городских жителей, которые хотят существенно сэкономить на владении автомобилям. В основе конструкции лежит китайская разработка, но марка «исходника» не уточняется.
Зато изввестно, что перед нами — электромобиль, притом расход энергии заявлен на уровне 6 кВт⋅ч на 100 км. Даже если считать по самым дорогим тарифам, то получается, что каждая сотня километров пробега будет стоить максимум 50 рублей!
Правда, запас хода — очень скромные 120—150 километров, но этого должно быть достаточно для передвижений внутри города. Двигатель находится сзади, под багажником, его отдача — всего 5,5 л. с., так что всерьез обсуждать динамику, мягко говоря, странно.
Как уверяют наши белорусские коллеги из издания «Автобизнес», сейчас аккумуляторная машина стоит 9900 долларов (570 000 российских рублей). Но цена станет ниже, как только квадрицикл пройдет через этапы локализации и сборки. Заказать M1NSK можно, внеся 50-процентную предоплату.
Скорее всего, удивительная «кибитка» будет нишевым товаром. Хотя, например, мотоциклы белорусской марки M1NSK нынче пользуются хорошим спросом со стороны россиян. Притом главным хитом поисковых запросов оказалась недешевая модель Goose 400.
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