АВТОВАЗ может, но не хочет делать автомобили Renault

Оказывается, АВТОВАЗ может модели Renault, но только под маркой LADA. Об этом сообщил лично президента компании Максим Соколов агентствую «РИА Новости».

- У нас есть лицензии по соглашению на производство этих автомобилей. Даже на новой платформе, так же как и Renault Duster. Но мы тут внимательно взвешиваем все риски, — отметил г-н Соколов.

По словам нового главы автогиганта, в компании опасаются возможной недопоставки необходимых компонентов для производства «французов». И поэтому осторожничают.

- Но мы тут внимательно взвешиваем все риски. (…) Перенос производственных мощностей стоит достаточно дорого и потребует серьезных временных ресурсов', — отметил управленец.

Если говорить совсем простым языком, то АВТОВАЗ может применять французские платформы, а также выпускать «Логаны», «Сандеро» и «Дастеры». Но предпочитает дождаться «лучших времен».

А пока единсивенной выпускаемой автозаводом моделью остается LADA Granta. Притом версия 2022 года оказалась дешевле дореформенной модели на целых 103 200 рублей.