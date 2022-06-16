АВТОВАЗ может, но не хочет делать автомобили Renault

Фото производителя.
С того момента, как группа Renault вышла из состава владельцев АВТОВАЗа, оставалось неясными, может ли автогигант выпускать автомобили и использовать платформы из ассортимента французской компании. Но теперь спорам положен конец.
Ефим Розкин

Оказывается, АВТОВАЗ может модели Renault, но только под маркой LADA. Об этом сообщил лично президента компании Максим Соколов агентствую «РИА Новости».

- У нас есть лицензии по соглашению на производство этих автомобилей. Даже на новой платформе, так же как и Renault Duster. Но мы тут внимательно взвешиваем все риски, — отметил г-н Соколов.

По словам нового главы автогиганта, в компании опасаются возможной недопоставки необходимых компонентов для производства «французов». И поэтому осторожничают.

- Но мы тут внимательно взвешиваем все риски. (…) Перенос производственных мощностей стоит достаточно дорого и потребует серьезных временных ресурсов', — отметил управленец.

Если говорить совсем простым языком, то АВТОВАЗ может применять французские платформы, а также выпускать «Логаны», «Сандеро» и «Дастеры». Но предпочитает дождаться «лучших времен».

А пока единсивенной выпускаемой автозаводом моделью остается LADA Granta. Притом версия 2022 года оказалась дешевле дореформенной модели на целых 103 200 рублей.

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16 июня 2022
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