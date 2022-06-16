Mercedes-Benz снова отзывает в России небезопасные автомобили

По информации «Росстандарта», под отзыв на сей раз попал Mercedes-Benz С-Class, реализованный на нашем рынке в период с 2021-го по настоящий момент.

Речь идет о 602 автомобилях этой модели, в которых софт блока управления подушками безопасности имеет риск снизить эффективность столь жизненно важных для водителя и пассажиров узлов.

Ведомство сообщает, что в случае ДТП с переворотом обитатели салона могут получить многочисленные травмы. А все, повторимся, из-за программного блока управления «эйрбегами», чей функционал по причине внутренней ошибки может попросту «барахлить».

Между тем, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обеспокился простоем российского завода «Мерседес». По его словам, предприятие возобновит свою деятельность в обозримой перспективе. Впрочем, пресловутые «Цешки» к нам, если и будут поставляться, то даже не из Германии: подробнее — здесь.

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