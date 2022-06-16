Илон Маск уверен, что производители электрокаров скоро массово загнутся

Маск считает, что такие популярные в США стартапы, как Rivian и Lucid в скором времени ждет крах. Об этом он заявил, выступая перед владельцами Tesla на предприятии Gigafactory Texas. Он сравнил эти две компании с падающим самолетом и предположил, что если производители электрокаров не сократят расходы, то их в скором времени ждет банкротство.

Удивительно, что Маск не видит конкуренции среди большинства крупных автоконцернов, которые также активно начали развивать производство электромобилей. Кроме «Форда» этим направлением плотно занимаются GM, Stellantis, Volkswagen, Toyota и, конечно же, корейцы.

В ходе встречи, босс Tesla прокомментировал рост цен на модели Rivian в начале года. Он сказал, что повышение прайсов всегда ведет к сильному спаду спроса. К слову, многие аналитики говорят, что Rivian действительно теряет часть прибыли на каждом сходящем с конвейера электромобиле. Кроме того, эксперты уверены, что цены на модели R1T и R1S занижены, то есть компания демпингует.

Однако крупные компании демпинговать не намерены. Более того, они уже предлагают широкий модельный ряд электрокаров на любой вкус и кошелек. Чего не сказать о «Тесле». Так что вскоре может сложиться ситуация, когда сам Маск будет думать, как избежать финансовых трудностей. Тем более, что все чаще его электрокары попадают под отзывные кампании, а производятся по принципу пирамиды — исключительно за деньги клиентов и без каких-либо рисков компании. Это не может длиться вечно…

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