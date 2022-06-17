Президент АВТОВАЗа рассказал, что случится с авторынком до конца года

Фото: АвтоВзгляд
Как заявил глава АВТОВАЗа Максим Соколов, продажи новых автомобилей в стране по итогам 2022 года сократятся на 50—55%. По его мнению, число реализованных транспортных средств не превысит 750 000 машин. Впрочем, помочь стабилизировать ситуацию призван не только отечественный автогигант. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

В интервью РБК президент АВТОВАЗа Максим Соколов с уверенностью сообщил о неминуемом падении российского авторынка. По его словам, объем проданных авто «просядт» по сравнению с минувшим годом в два с лишним раза.

От себя добавим, что запуск упрощенных модификаций LADA должен помочь укрепить рынок за счет «разморозки» предприятий и, конечно же, удешевления автомобилей. Кроме того, оттепель возможна и благодаря нашествию китайских товарищей, бросившихся в атаку с целой россыпью новинок.

Помимо присутствующих на нашем рынке игроков, активизировались и новые. В их числе: «поднебесный» Logem, русско-китайский Evolute и тайваньский VinFast. Ну, а на бывшем заводе Renault, переименованном в исконно русский «Москвич», опять же — не без помощи китайского JAC, готовят сборочное производство бюджетных ситикаров. В общем, в следующем году, пусть и медленно, но верно авторынок оживет.

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17 июня 2022
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