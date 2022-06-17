Производство автомобилей «Москвич» в столице стартует до конца года

Фото: s35.wheelsage.org
Производство на заводе «Москвич» возобновят в столице до конца 2022 года. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Причем на сборочной площадке, возможно, будут выпускать как машины с традиционными моторами, так и гибриды с электромобилями.
Виктор Васильев

Еще 16 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что завод Renault, который находится на территории бывшего АЗЛК, после ухода французов из России, возьмут на баланс города. Все это делается с целью сохранения коллектива, а также начала производства машин под историческим брендом «Москвич». Столичный градоначальник подчеркнул, что на первом этапе организуют производство машин с традиционными моторами, а в перспективе будут выпускать гибриды и электромобили.

Денис Мантуров на ПМЭФ−2022 подтвердил эту информацию. Он также уточнил, что основным технологическим партнером завода станет КамАЗ. Известно и то, что на первом этапе планируется выпускать до 30 000 машин в год.

Кроме того, министр рассказал, что отечественные электромобили начнут собирать и на заводе «Моторинвест». Первые экземпляры должны сойти с конвейера в третьем квартале 2022 года. Ранее сообщалось, что липецкая компания «Моторинвест», заключила СПИК с Минпромторгом, предусматривающий инвестиции в размере 13 млрд. рублей за 11 лет в организацию производства электрокаров под маркой Evolute.

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17 июня 2022
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