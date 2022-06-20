Два кроссовера и седан: в Россию приходит новая марка Omoda

Автомобили марки Omoda на российском рынке будут представлять «средний высокий» класс. Чтобы было понятнее, его потребителей всегда выдает одна фраза: «Я не хочу переплачивать за бренд». Это те, кто покупает Volkswagen, всерьез рассуждая, что они получают Audi без переплаты за премиальность.

Как уверяет пресс-служба Chery, Omoda станет достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность. Линейка моделей будет состоять из двух кроссоверов и одного седана, которые поэтапно будут представлены до лета 2023 года.

Первым стартует кроссовер Omoda C5. Предполагается, что «наша» версия «китайца» получит 197-сильный турбомотор 1.6 TGDI из новейшей серии Kunpeng, с которым будет дружить семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

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