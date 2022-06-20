Два кроссовера и седан: в Россию приходит новая марка Omoda

Фото производителя.
Российский офис марки Chery решил предложит россиянам новый бренд — автомобили Omoda. Притом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», для марки будет создана отдельная дилерская сеть.
Алексей Кованов

Автомобили марки Omoda на российском рынке будут представлять «средний высокий» класс. Чтобы было понятнее, его потребителей всегда выдает одна фраза: «Я не хочу переплачивать за бренд». Это те, кто покупает Volkswagen, всерьез рассуждая, что они получают Audi без переплаты за премиальность.

Как уверяет пресс-служба Chery, Omoda станет достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность. Линейка моделей будет состоять из двух кроссоверов и одного седана, которые поэтапно будут представлены до лета 2023 года.

Первым стартует кроссовер Omoda C5. Предполагается, что «наша» версия «китайца» получит 197-сильный турбомотор 1.6 TGDI из новейшей серии Kunpeng, с которым будет дружить семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

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20 июня 2022
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