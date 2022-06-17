Стало известно, когда АВТОВАЗ выпустит новую LADA Vesta

Фото производителя.
Главной новинкой 2022 года должна была стать LADA Vesta NG, то есть рестайлинговая версия хорошо знакомой всем «Весты». АВТОВАЗ успел организовать статическую презентацию, а тест-драйв планировалось провести весной. Но затем случилась украинская спецоперация, и в Ижевске смогли сделать только несколько десятков обновленных машин.
Алексей Кованов

Напомним, что после обновления большая часть кузовного «железа» осталась прежней, но появилась полностью светодиодная оптика (фонари и фары), а также более агрессивный обвес. Пока АВТОВАЗ рассекретил только внешность новинки, а вот интерьер обещал показать несколько позже.

По словам главы автогиганта Максима Соколова, это самое «позже» случится только через несколько месяцев: выпуск семейства LADA Vesta NG удастся восстановить не раньше 2023 года. Что же касается LADA Largus, который выпускает тольяттинская площадка, то линия по сборке этой модели заработает «в среднесрочной перспективе».

А еще АВТОВАЗ начинает разработку новой автомобильной платформы, на создание которой уйдет 3—4 года. В основу грядущей архитектуры ляжет вышеупомянутая LADA Vesta.

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17 июня 2022
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