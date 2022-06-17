Стало известно, когда АВТОВАЗ выпустит новую LADA Vesta

Напомним, что после обновления большая часть кузовного «железа» осталась прежней, но появилась полностью светодиодная оптика (фонари и фары), а также более агрессивный обвес. Пока АВТОВАЗ рассекретил только внешность новинки, а вот интерьер обещал показать несколько позже.

По словам главы автогиганта Максима Соколова, это самое «позже» случится только через несколько месяцев: выпуск семейства LADA Vesta NG удастся восстановить не раньше 2023 года. Что же касается LADA Largus, который выпускает тольяттинская площадка, то линия по сборке этой модели заработает «в среднесрочной перспективе».

А еще АВТОВАЗ начинает разработку новой автомобильной платформы, на создание которой уйдет 3—4 года. В основу грядущей архитектуры ляжет вышеупомянутая LADA Vesta.