Как санкции продлили жизнь легендарному грузовику «Урал−4320»

Как отмечает пресс-служба «Урала», после последовательного введения нескольких пакетов антироссийских санкций, заставили корпоративных клиентов поменять свою закупочную политику. И теперь компании снова закупают отечетсвенную технику вместо иномарок.

Более того, в Миасс буквально хлынул поток заказов на классический «Урал−4320». Предоплаченные заявки расписаны до сентября! И хотя ранее автозавод хотел отказаться от выпуска внедорожной легенды, теперь ее выпуск решено продлить.

Годовой план компании — выпустить не меньше 8400 автомобилей. Но, скорее всего, эту задачу удастся перевыполнить. Как минимум потому, что новое поколение дорожных бескапотников тоже пользуется повышенным спросом.

Кстати, недавно Челябинскую область посетили первые секретари посольства ЮАР в РФ. Притом представители Южноафриканской республики открыто заявили: главная цель поездки — найти партнера из России, который бы наладил им выпуск грузовиков!

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