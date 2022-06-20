Вместо «Газели» и «Транзита»: в Россию приехал очень маленький МАЗ

Предложить белорусско-китайский LCV российским перевозчикам МАЗ решился впервые. Модель 365022 представляет собой 12-кубовый фургон грузоподъемностью от 760 до 1150 кг. Его полная масса (в зависимости от версии) может составлять от 3490 до 4050 кг, так что для управления тяжелыми версиями нужны права категории «С». Кроме того, на базе фургона создан микроавтобус, способный перевозить 9 или 15 пассажиров.

Все версии оснащаются двухлитровым турбодизелем, с которым состыкована 6-ступенчатая механическая коробка. Спереди машины имеют независимую пружинную, а сзади — зависимую рессорную подвески. Тормоза всех колес — дисковые.

Дилеры марки МАЗ пока не раскрыли, сколько будет стоить новинка. В Белоруссии базовый, но притом хорошо оснащенный фургон предлагается за 3 200 000 рублей. Для справки цельнометаллический Ford Transit сейчас можно купить за 3 900 000 «целковых».

Между тем, МАЗ представил новое поколение городских грузовиков. До конца нынешнего года минчане планируют изготовить опытно-промышленную партию из 10 таких машин. Мазовцы уверяют, что первый тираж выкуплен одним заказчиком.