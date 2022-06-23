Вместо «Камри» и «Майбаха»: какие модели китайская FAW предложит богатым россиянам

Если прежде автомобили Hongqi выпускались строго для государственных закупок, то сравнительно недавно марка начала делать и «народные» модели. В первую очередь, пятиметровый седан Н5, что несколько недель назад сменил поколение. У него поперечное расположение двигателя, передний привод, а главное — дизайн от бывшего главного стилиста компании Rolls-Royce Джайлса Тейлора!

В КНР «пятерка», изображенная на заглавной фотографии, стоит 25 500 долларов — это меньше полутора миллионов рублей по актуальному куррсу! Правда, базовая версия располагает лишь полуторалитровым турбомотором на 156 сил… Впрочем, в гамме имеется и более производительный вариант — с двухлитровым движком отдачей 224 силы.