Вместо «Камри» и «Майбаха»: какие модели китайская FAW предложит богатым россиянам

Если прежде автомобили Hongqi выпускались строго для государственных закупок, то сравнительно недавно марка начала делать и «народные» модели. В первую очередь, пятиметровый седан Н5, что несколько недель назад сменил поколение. У него поперечное расположение двигателя, передний привод, а главное — дизайн от бывшего главного стилиста компании Rolls-Royce Джайлса Тейлора!
В КНР «пятерка», изображенная на заглавной фотографии, стоит 25 500 долларов — это меньше полутора миллионов рублей по актуальному куррсу! Правда, базовая версия располагает лишь полуторалитровым турбомотором на 156 сил… Впрочем, в гамме имеется и более производительный вариант — с двухлитровым движком отдачей 224 силы.
Седан H7 базируется на немолодой, но фантастически надежной заднеприводной платформе Toyota Crown, а по габаритам превосходит короткобазную «семерку» BMW прошлого поколения. Этот ветеран модельной линейки, который выпускается вот уже почти 10 лет, нынче оснащается только гибридной силовой установкой.
Флагманский H9 китайским богатеям предлагают по немалой цене около 70 000 «баксов». Выдвижные ручки дверей, двухцветная окраска кузова, натуральная кожа и деревянный шпон, плюс панорамная крыша, ароматизатор, экраны для пассажиров и многое другое — в списке доступного оборудования значится все, к чему привыкли покупатели «Майбахов»!
Рисовал флагман вышеупомянутый Джайлс Тейлор. Он же — автор кроссовера E-HS9. Этот электрический SUV сейчас можно приобрести и в частном порядке, отдав около 10 000 000 рублей.