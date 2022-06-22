Россияне бросились скупать «недорогие» Toyota

Как уверяет один из дальневосточных брокеров, главным хитом оказалась Toyota Corolla, которую покупатели заказывают чаще других. Эта машина надежна, ликвидна, а после резкого укрепления рубля вдобавок сравнительно недорога. За совсем свежие варианты клиенту предлагают заплатить от 1 500 000 до 2 000 000 рублей, и это — с учетом растаможки, доставки и услуг посредника.
Также достаточно хорошо расходятся Toyota Land Cruiser Prado. И если большая часть ввезенных из страны Восходящего солнца «Королл» остается на Дальнем Востоке, то внедорожники потом разбегаются буквально по всей стране. Цены — самые разные. Большая часть экземпляров уходит примерно за 3 000 000 «целковых», но топовые версии могут стоить до 4 500 000.
На третьем месте своеобразного рейтинга — Honda Fit. По словам брокера, эти городские хетчбэки разбирают ничуть не менее охотно, чем сверхпоуплярный Prado! Возможно, потому, что хорошо сохранившиеся машины (в богатых комплектациях и с небольшим пробегом) реально взять за 1 300 000, включая накладные расходы.
Кстати, статистика постановки на учет праворульных «бэушек» только подтверждает сказанное выше. По данным агентства «Автостат-Инфо», в мае на Дальнем Востоке нашей страны своих владельцев нашли 1295 автомобилей Toyota Corolla (+209%), 703 внедорожника Toyota Land Cruiser (+46%), а также 644 хетчбэка Honda Fit (+68%).
Вообще, с начала года дальневосточный рынок автомобильного секонд-хенда увеличился на 80,5%. И это еще одно доказательство того, что россияне вновь обратили самое пристальное внимание на правый руль… Притом повторим: нынче подержанными «японцами» не брезгуют и автомобилисты из других регионов.