Россияне бросились скупать «недорогие» Toyota

Фото производителя.
На Дальний Восток после многолетнего перерыва вновь хлынул мощный поток праворульных иномарок! Портал «АвтоВзгляд» изучил, какие модели пользуются повышенным спросом со стороны россиян.
Алексей Кованов

Как уверяет один из дальневосточных брокеров, главным хитом оказалась Toyota Corolla, которую покупатели заказывают чаще других. Эта машина надежна, ликвидна, а после резкого укрепления рубля вдобавок сравнительно недорога. За совсем свежие варианты клиенту предлагают заплатить от 1 500 000 до 2 000 000 рублей, и это — с учетом растаможки, доставки и услуг посредника.

Также достаточно хорошо расходятся Toyota Land Cruiser Prado. И если большая часть ввезенных из страны Восходящего солнца «Королл» остается на Дальнем Востоке, то внедорожники потом разбегаются буквально по всей стране. Цены — самые разные. Большая часть экземпляров уходит примерно за 3 000 000 «целковых», но топовые версии могут стоить до 4 500 000.

  • Toyota Corolla.
    Фото производителя.
  • Honda Fit.
    Фото производителя.

На третьем месте своеобразного рейтинга — Honda Fit. По словам брокера, эти городские хетчбэки разбирают ничуть не менее охотно, чем сверхпоуплярный Prado! Возможно, потому, что хорошо сохранившиеся машины (в богатых комплектациях и с небольшим пробегом) реально взять за 1 300 000, включая накладные расходы.

Кстати, статистика постановки на учет праворульных «бэушек» только подтверждает сказанное выше. По данным агентства «Автостат-Инфо», в мае на Дальнем Востоке нашей страны своих владельцев нашли 1295 автомобилей Toyota Corolla (+209%), 703 внедорожника Toyota Land Cruiser (+46%), а также 644 хетчбэка Honda Fit (+68%).

Вообще, с начала года дальневосточный рынок автомобильного секонд-хенда увеличился на 80,5%. И это еще одно доказательство того, что россияне вновь обратили самое пристальное внимание на правый руль… Притом повторим: нынче подержанными «японцами» не брезгуют и автомобилисты из других регионов.

авторынок, кризис, вторичный рынок, подержанные авто, санкции
22 июня 2022
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