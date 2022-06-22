Россияне бросились скупать «недорогие» Toyota

Как уверяет один из дальневосточных брокеров, главным хитом оказалась Toyota Corolla, которую покупатели заказывают чаще других. Эта машина надежна, ликвидна, а после резкого укрепления рубля вдобавок сравнительно недорога. За совсем свежие варианты клиенту предлагают заплатить от 1 500 000 до 2 000 000 рублей, и это — с учетом растаможки, доставки и услуг посредника.

Также достаточно хорошо расходятся Toyota Land Cruiser Prado. И если большая часть ввезенных из страны Восходящего солнца «Королл» остается на Дальнем Востоке, то внедорожники потом разбегаются буквально по всей стране. Цены — самые разные. Большая часть экземпляров уходит примерно за 3 000 000 «целковых», но топовые версии могут стоить до 4 500 000.