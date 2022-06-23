На китайские автомобили начали давать грандиозные скидки

Для физлиц главный плюс лизинга — в возможности использовать другие банковские продукты, включая, например, ипотеку. А все потому, что приобретение автомобиля по системе лизинга не увеличивает кредитную нагрузку клиента. Кроме того, в отличие от традиционного автокредита, лизинг не подразумевает таких требований, как залог и наличие кредитной истории. По окончании договора лизинга клиент может выкупить автомобиль или вернуть его лизинговой компании.

Что касается юридических лиц, то при оформлении лизинга фирмы получают налоговые преимущества, а также возможность воспользоваться специальными услугами вроде выгодных условий по обслуживанию автомобиля. И, конечно, как было сказано выше, большой плюс фирменных лизинговых программ марки Exeed — в возможности получить солидную скидку на автомобиль. А их сейчас предлагается три — кроссоверы VX, LX и TXL.

И продолжая тему китайских автопроизводителей. Люксовая марка «Хунцы», известная своими лимузинами, готовится без всяких посредников выйти на рынок РФ. Более того, на полигоне НАМИ уже стартовала сертификация сразу нескольких моделей бренда.