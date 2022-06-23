Обнищавшим россиянам помогут приобрести фантастически подорожавшие автомобили

На отраслевом совещании, которым руководил президент РФ Владимир Путин, было принято решение выделить 20,7 млрд. рублей на поддержку спроса на автомобили. Из этой суммы 10,2 млрд. уйдут на госпрограмму льготного автокредитования.

В ближайшее время Минпромторг должен проработать детали программы, попутно просчитав, какого эффекта поможет добиться государственное софинансирование.

В прежней редакции субсидирование распространялось только на автомобили российской сборки, гарантируя 25-процентную скидку 25% на первый взнос жителям дальневосточного региона и 10-процентную — остальным россиянам.

В программе участвовали легковые автомобили стоимостью до 1 500 000 рублей, а вариантов приобретения предлагалось четыре: «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Медицинский автомобиль» и Trade-In (каждый — со своими условиями).

В нынешних условиях, когда Минэкономразвития прогнозирует годовую инфляцию на уровне 17,5%, именно льготные кредиты могут стать единственным шансом, чтобы обнищавшие россияне смогли приобрести фантастически подорожавшие автомобили.