Началось производство нового поколения автобусов Setra

Собственно, завод Daimler Buses даже начал серийное производство свежих автобусов Setra S500 ComfortClass и TopClass. Вот только есть одно важное «но»: на фирменных фотографиях передок новинки заклеен комуфляжной пленкой, поэтому разглядть нюансы дизайна попросту невозможно.

Кроме того, представители всемирно известной марки не показали никаких снимков интерьера, а также не стали раскрывать технические характеристики. В общем, сборка сборкой, а полноценная премьера — еще впереди.

Зато немцы похвастались, что теперь прогоняют сборку каждого экземпляра на компьютере, чтобы не было производственных ошибок. Прежде такие случались, ведь каждая заказанная Setra классов «Комфорт» и «Топ» имеет абсолютно индивидуальный проект.

А вот от российских производителей автобусов свежих новостей пока нет. Разве что, среднетоннажный бескапотник под названием КамАЗ «Компас», который, на самом деле, оказался слегка перелицованным грузовиком китайской марки JAC вскоре сможет перевозить пассажиров.