КамАЗ показал, как можно круто улучшить старую кабину

Камазовские дизайнеры придумали, как можно стилизовать грузовик К3 под современные машины поколения К5. Для этого достаточно оснастить кабину характерной решеткой, а также внедрить другой бампер. Сам он, кстати, выполнен составным, что облегчит ремонт после небольших аварий.

Внутри кабина К3 тоже обновлена. Ей досталась другая передняя панель, оригинальный руль, «пухлые» обивки двери, дополнительные полки и новый бардачок.

К сожалению, обсуждать серийное воплощение всех этих новшеств сейчас преждевременно. В Набережных Челнах никто не может точно сказать, когда КамАЗ К3 переживет рестайлинг… И совершенно не факт, что модернизация вообще состоится. Ведь сейчас автогиганту важнее возобновить остановившееся производство автомобилей серии К5.

Еще одно направление работы — перспективный самосвал КАМАЗ−6559, предназначенный для карьерных работ. Притом модель «Юпитер 30» — это стопроцентный беспилотник, у которого вообще нет кабинного модуля. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как устроена эта амбициозная новинка.