Почему новейшие автобусы МАЗ стали воспломеняться прямо на ходу

Так, 10 июня на Витебском проспекте северной столицы горел автобус 116-го маршрута, а 23 июня на Светлановском проспекте воспламенилась машина, следовавшая по маршруту №98. Понятно, что два возгорания сильно напугали и оператора перевозок, и производителя техники, поэтому из Минска на место событий срочно выехала группа технических специалистов марки МАЗ.

Эксперты ОАО «МАЗ» предположили, что горение началось в моторном отсеке из-за попадания масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя. Есть предположения, что проверенные фланцы поставщик заменил негерметичным контрафактом.

В итоге, на заводе сейчас спешно готовят качественные аналоги сомнительных компонентов, да еще и с полным контролем каждого экземпляра. Соответственно, как только заказ будет исполнен, на всех автобусах будут установлены новые детали.

И еще одно важное событие из жизни Минского автозавода. В белорусской столице недавно прошел День электротранспорта, где МАЗ показал новейшее поколение городских грузовиков — экологичную модель МАЗ−4381ЕЕ.