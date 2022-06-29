В России создали новое поколение пожарных машин

Так, специалисты научно-технического центра КамАЗа, которых консультировали эксперты МЧС, создали два новейших образца аварийно-спасательных автомобилей на базе камазовских автомобилей поколения К5. Это автоцистерна АЦ−4,0—50/4 и автолестница АЛ−42.

Цистерна создана на двухосном шасси КАМАЗ−63934 и предназначена для перевозки боевого расчёта из 6 человек, а также четырех кубометров воды. Под кабиной скрывается 6-цилиндровый 310-сильный двигатель Cummins, с которым состыкована автоматизированная коробка ZF.

На аналогичном шасси также построена автолестница, которую производитель нескромно называет «самой современной из российских». Ее рабочая высота составляет 42 метра, угол вращения — не менее 360°, а грузоподъемность люльки — не менее 400 килограммов.

Оба образца техники сейчас проходят комплекс работ по доводке систем. После полигонных испытаний машины будут предложены МЧС. Правда, скорее всего, с другим набором агрегатов, ведь моторы Cummins, и коробки ZF — это теперь «санкционка».

А пока основой благополучия марки КамАЗ остается классическая серия грузовиков — поколение К3. В основе лежит конструкция 1976 года, что особенно заметно по маленькой тесной кабине, для которой камазовцы, впрочем, подготовили пакет обновлений.