В Иркутске появится новый завод по выпуску недорогих автомобилей

Оказывается, на ПМЭФ состоялось подписание соглашения между «Корпорацией развития Иркутской области» и «Сычуаньской компанией по производству автобусов». Стороны договорились создать совместное российско-китайское производство электромобилей и электробусов.

Партнеры успели разработать дорожную карту проекта и создать рабочую группу, которая будет заниматься его реализацией. В свою очередь, администрация Иркутска подыскивает производственную площадку, где можно было бы приютить будущий автозавод.

Добавим, что вышеупомянутая фирма Sichuan Bus Manufacturing больше изввестна своими автобусами. Впрочем, в портфолио производителя из города Чэнду также имеются минивэны и кроссоверы, в том числе — на электрической тяге.

Добавим, что «поднебесные» легковушки могут стать популярными среди, как минимум, иркутян. В родном Китае семейная модель Yema E70 EV (на фото) стоит меньше 900 000 рублей, но при этом способна преодолеть вполне приличные 350 километров пути.

Впрочем, как показал практика, пока наплыв массовых автомобилей из Китая не только не случился, но и не ожидается в обозримом будущем. Почему россияне стали массово отворачиваться от новых машин из КНР, рассказывает портал «АвтоВзгляд».