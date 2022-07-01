Что категорически нельзя делать в дождь за рулем автомобиля

Риск улететь с трассы зимой, безусловно, выше, чем оказаться за пределами обочины летом. Однако ошибочно считать, что летняя дорога намного безопаснее зимней. И тому есть целый ряд причин. Например, тот же ливень, при неумелых действиях водителя, способен вывести и его самого, и автомобиль из равновесия. Да так, что своим ходом до сервисного центра последнему уже не добраться. Итак, что же такого не нужно делать в сильный ливень?

Прежде всего, необходимо вспомнить одно из главных правил, которое призывает соблюдать безопасную дистанцию до впередиидущего автомобиля. В дождь ее рекомендуется увеличить.

Ливень порой бывает такой силы, что щетки стеклоочистителя автомобиля попросту не справляются с обилием влаги. Из-за этого снижается видимость. Водитель начинает концентрироваться на том, чтобы разглядеть сквозь потоки воды хотя бы что-нибудь. Но при этом совершенно теряет бдительность, не видя, что происходит по сторонам. И здесь до беды рукой подать. Если нет острой необходимости отправляться в дорогу, то правильнее будет переждать непогоду.

При ливне тучи сгущаются, препятствуя проникновению солнечного света. День становится похожим на вечер. А посему не стоит продолжать свою поездку без дополнительной иллюминации. Необходимо сделать свой автомобиль заметнее для других, включив фары ближнего света и задние габаритные огни. Когда темнеет, одних дневных ходовых огней становится недостаточно.