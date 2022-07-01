Что категорически нельзя делать в дождь за рулем автомобиля

Риск улететь с трассы зимой, безусловно, выше, чем оказаться за пределами обочины летом. Однако ошибочно считать, что летняя дорога намного безопаснее зимней. И тому есть целый ряд причин. Например, тот же ливень, при неумелых действиях водителя, способен вывести и его самого, и автомобиль из равновесия. Да так, что своим ходом до сервисного центра последнему уже не добраться. Итак, что же такого не нужно делать в сильный ливень?
Прежде всего, необходимо вспомнить одно из главных правил, которое призывает соблюдать безопасную дистанцию до впередиидущего автомобиля. В дождь ее рекомендуется увеличить.
Ливень порой бывает такой силы, что щетки стеклоочистителя автомобиля попросту не справляются с обилием влаги. Из-за этого снижается видимость. Водитель начинает концентрироваться на том, чтобы разглядеть сквозь потоки воды хотя бы что-нибудь. Но при этом совершенно теряет бдительность, не видя, что происходит по сторонам. И здесь до беды рукой подать. Если нет острой необходимости отправляться в дорогу, то правильнее будет переждать непогоду.
При ливне тучи сгущаются, препятствуя проникновению солнечного света. День становится похожим на вечер. А посему не стоит продолжать свою поездку без дополнительной иллюминации. Необходимо сделать свой автомобиль заметнее для других, включив фары ближнего света и задние габаритные огни. Когда темнеет, одних дневных ходовых огней становится недостаточно.
Снижение скорости при ливне также обязательно. Когда льет, как из ведра, уровень воды на дороге чрезмерно высок. И порой, даже самые продвинутые шины не могут справиться с дренажом влаги в пятне контакта колеса с дорогой. И вот тут начинаются проблемы, вызванные эффектом аквапланирования. При низком сцеплении машина существенно теряет в управлении. Да и тормозной путь увеличивается в разы. В качестве рекомендации профессионалы советуют в ливень освоить технику торможения двигателем.
Большие лужи и вовсе стоит проезжать медленно. В толще воды могут скрываться крупные выбоины или еще хуже — открытые колодцы. Остановка во время сильного дождя — целая наука. Лучше всего для этого выбирать асфальтированные специализированные места для отдыха или заправочные станции. Грунтовые обочины довольно часто подмываются водой, и имеют свойство обваливаться. Да и тормозя по скользкой грязи, есть все шансы промахнуться и улететь в кювет.
Правильная работа с педалями газа и тормоза также важна. В дождь движения должны быть плавными. Равно, как и руление. Особенно, если машина не оборудована электронными системами безопасности и стабилизации.
Когда ливень неминуем, а ехать нужно, следуйте этим довольно простым правилам. И тогда любая дорога будет легкой. Впрочем, лучшим решением будет остановиться и переждать непогоду. Вы, наверняка, прилежный и опытный водитель, а вот сосед по потоку — не факт.