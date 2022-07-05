Марка DAF обещает выпустить революционный городской грузовик

Следующее поколение развозных грузовиков DAF, что получит название XD, будет показно на сентябрьской выставке IAA, которую примет немецкий Ганновер. Уже обещано, что совершенно новая серия автомобилей приятно удивит покупателей качеством, безопасностью, эффективностью и комфортом водителя.

DF — это региональные и внутригородские тягачи, самосвалы, мусоровозы и специальные шасси. В отличие от флагманских, младшему семейству уготованы более компактная кабина, более дешевые материалы отделки и другие упрощения.

В пресс-релизе нескромно говорится, что будущий XD, благодаря просторному кабинному модулю, станет настоящей мечтой для работы и жизни, а также подарит удовольствие от вождения — за это отвечает заново разработанная подвеска.

Начало производства новинки запланировано на осень 2022 года, а в начале 2023-го должна появиться чисто электрическая версия для европейских перевозчиков. При этом голландцы продолжат выпускать и модель предыдущей генерации — серию CF.

И продолжая тему комтранса. Самосвалы БелАЗ−7513 грузоподъемностью 130 тонн считаются главным хитом белорусской марки. При этом клиентам традиционно предлагались дизели Cummins и MTU, которые теперь стали «санкционкой». Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», минчане нашли весьма элегантный способ обойти ограничения.