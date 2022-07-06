Японцы представили Toyota Highlander 2022 модельного года

Автомобиль для европейского рынка, в том числе, и для России, обзавелся продвинутой мультимедиа Smart Connect с 12,3-дюймовым планшетом в центральной консоли, умеющей «ходить» по интернетам, загружать и сохранять данные в облачных сервисах, а также сообщать о пробках и ремонтах на проезжей части в режиме реального времени. Естественно, головное устройство знакомится с гаджетами по воздуху и заряжает их без проводов.

Под крышкой капота отныне будет «урчать» четырехцилиндровый турбомотор, выдающий с 2,4 литра 269 сил. Этот агрегат с прицелом на экономию топлива заменит старый добрый V6, который отлично «ехал» и немало «жрал».

Внешне же изменений практически нет. Пожалуй, главным новшеством Toyota Highlander 2022 модельного года стал сочный цвет окраски кузова Cypress Green, который наверняка оценят поклонники «Гринписа», коих, кстати, японцы не лишили гибридной силовой установки. Но нам она неинтересна, а потому тратить ваше время, рассказывая об экономии, мы не будем.

Запуск модели в Европе запланирован на четвертый квартал. К нам, по самым оптимистичным прогнозам, автомобиль приедет не раньше следующего года. Если, конечно, в стране и мире не случится еще чего-нибудь более ахового, чем сейчас.