В России отзывают «неустойчивые» Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX

В техническую зону приглашаются хозяева автомобилей Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX в модификациях 500D и LX 600, реализованных на нашем рынке с 2021 года.

Как выяснилось, в ряде случаев принудительно выключенная система курсовой устойчивости имеет риск не активироваться автоматически при последующем пуске мотора. Сервисмены обновят блоки управления, нивелировав проблему.

Кстати сказать, японцы остановили продажу флагманских внедорожников, причем не только в России, но и по всему миру. Причиной тому — очереди, растянувшиеся за моделями сроком до четырех лет. Пока производство не будет расширено до уровня предложений, превышающих спрос, прием заказов инициирован не будет.