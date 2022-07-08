Японцы запустили в продажу обновленный Lexus UX

Кроссовер оказался тише по уровню шума, а мультимедиа — благосклоннее к своим пользователям: 12,3-дюймовая тачпанель обзавелась голосовым управлением, расширенным функционалом и возможностью обновления «воздушным» путем. Кроме того, интерьер прикинул на себя свежую отделку, а органы управления — новый, эргономичный интерфейс.

Внешние изменения свелись к стайлинг-концепции Emotional Explorer с комбинированным окрасом кузова, дизайнерским 18-дюймовым «каткам» и красно-черным тонам в салоне авто. За безопасность отвечают камеры и радары, а также функция автоматического подруливания и остановки в случае, если вдруг водителю стало плохо. Более того: Лексус сам вызовет «Скорую» или полицейских! В общем, берегите своего «железного коня», и он будет заботиться о вас.

На ходу Lexus UX отличается четкой управляемостью благодаря адаптивной подвеске с регулируемыми амортизаторами. А еще бережно гасит крены горизонтальный демпфер на корме автомобиля. За скорость же в ответе 2-литровый бензиновый движок, выдающий 168 сил мощности, а в гибридном варианте отдача составляет 181 л. с. Привод — на выбор — передний, либо полный.

Цена новинки на местном рынке стартует от 4 003 000 иен, что в переводе на наши деньги приравнивается к 1 820 000 рублей. Спору нет: как только поставки автомобилей Lexus в Россию возобновятся, модный кроссовер тут же появится на прилавках шоу-румов.