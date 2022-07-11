Mercedes-Benz сворачивает деятельность в России

Дистрибьюторское подразделение Mercedes-Benz в России, компания «Мерседес-Бенц Рус», скорее всего, будет продана одному из официальных дилеров бренда в нашей стране. Таким образом, немецкий премиалный автобренд намерен прекратить свою непосредственную деятельность на российской территории, организовав своего рода юридическую «прокладку». Примерно по такой схеме через местных автодилеров мировые автоконцерны начинали осваивать российский рынок в 90-х годах прошлого века. Согласно неофициальным данным, немцы ведут переговоры о продаже принадлежащей «Мерседес-Бенц Рус» инфраструктуры с такими своими официальными дилерами, как «Автодом», «Авилон», «Панавто» и «Мейджор».

Публичных комментариев по этой теме от кого-либо из названных участников переговоров на данном этапе получить невозможно. Однако эксперты считают наиболее вероятным, что дистрибьютором Mercedes-Benz в России станет «Панавто», либо «Авилон». Эти компании контролируются одними и теми же людьми и вместе обладают развитой системой логистики в области импорта и реализации автотранспорта.

Помимо дистрибьюторского подразделения, российскому Mercedes-Benz принадлежит сборочное производство в подмосковном Есипово. О его продаже в данный момент речи не идет, — сообщает «Коммерсант».