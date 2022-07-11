Езда на самокате: у российских школьников может появиться новый предмет

По этой причине начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин предложил ввести в обязательную школьную программу обучение езде на электросамокате. Правда, по мнению автора инициативы, главной проблемой будет найти свободные учебные часы, которых сейчас не хватает даже для основополагающих предметов, вроде математики и физики.

А пока силами МВД были подготовлены лекция и памятка по безопасному использованию средств индивидуальной мобильности для школьников. Однако, как видим, полициейские чины уверены, что этого недостаточно…

Между тем, член Совета Федерации Александр Башкин предложил радикальный способ решить проблему, которую представляют владельцы электросамокатов. А концкретно — ввести регистрацию такого транспорта в ГИБДД.

Параллельно глава российской ГИБДД генерал-лейтенант Михаил Черников анонсировал появление документов, регулирующих правила эксплуатации электросамокатов в нашей стране. Притом вопрос должен решиться до конца этого года.