Volkswagen рассекретил обновленный купе-кроссовер Teramont X

Под стать мировым трендам немцы лишили автомобиль хрома, а заодно и существенно преобразили салон, интегрировав туда обновленную мультимедийку и свежую комбинированную отделку. Правда, фотографий интерьера пока, увы, нет. Впрочем, скоро все тайное станет явным. Премьеру фейслифтингового Volkswagen Teramont X уже вовсю готовят для китайских потребителей. Сомнений нет: если санкционная удавка ослабнет, то новинка наверняка появится и в России.

Пока же нашим покупателям доступен Teramont без приставки Х, который, к слову, недвно пережил плановое обновление. Портал «АвтоВзгляд» испытал его в деле и готов поделиться впечатлениями: подробнее — здесь.

Возвращаясь же к кросс-купе, стоит добавить, что изменений в силовой линейке не случилось. Да и зачем, если потребители облюбовали проверенные временем V6, а также 2-литровое «турбо» в разной степени форсировки. Трансмиссия — «преселектив», привод — передний, либо полный.