Госдума готовит закон о взаимодействии беспилотного транспорта с человеком

Сроки подготовки соответствующего законопроекта при этом не уточнялись, но было подчеркнуто, что работа над ним должна вестись безотлагательно. В противном случае Россия рискует отстать в гонке за лидерство в области автономного транспорта, несмотря на имеющиеся технологические наработки.
По словам г-на Володина, разработка такого законодательства — прямая обязанность профильных комитетов парламента. Депутат обратил внимание на то, что даже при наличии инноваций в этой сфере, отсутствие четких правовых норм создает риски. По этой причине, пока не будет создана правовая база, регулирующая отношения между автономными системами и их пользователями, массовое внедрение беспилотных технологий остается под вопросом.
Председатель Госдумы также отметил, что регулирование этой сферы должно стать приоритетным для законодателей, так как беспилотный транспорт является не отдаленной перспективой, а реальностью, которая требует немедленного регулирования.
Вопросы ответственности в случае ДТП с участием беспилотного транспорта, алгоритмы взаимодействия таких систем с пешеходами, другими участниками движения, а также их защита данных пользователей искусственного интеллекта должны быть закреплены в правовом поле, ведь пока компании-разработчики и государство вынуждены действовать на свой, по сути страх и риск. А подобная неопределенность тормозит развитие перспективного направления.