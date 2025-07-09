Госдума готовит закон о взаимодействии беспилотного транспорта с человеком

ТАСС сообщает, что, по мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, развитие беспилотного транспорта в России требует принятия специального закона, регулирующего взаимодействие человека и робота. Об этом он рассказал во время обсуждения кандидатуры Андрея Никитина на пост министра транспорта РФ.

Сроки подготовки соответствующего законопроекта при этом не уточнялись, но было подчеркнуто, что работа над ним должна вестись безотлагательно. В противном случае Россия рискует отстать в гонке за лидерство в области автономного транспорта, несмотря на имеющиеся технологические наработки.

По словам г-на Володина, разработка такого законодательства — прямая обязанность профильных комитетов парламента. Депутат обратил внимание на то, что даже при наличии инноваций в этой сфере, отсутствие четких правовых норм создает риски. По этой причине, пока не будет создана правовая база, регулирующая отношения между автономными системами и их пользователями, массовое внедрение беспилотных технологий остается под вопросом.

Председатель Госдумы также отметил, что регулирование этой сферы должно стать приоритетным для законодателей, так как беспилотный транспорт является не отдаленной перспективой, а реальностью, которая требует немедленного регулирования.

Вопросы ответственности в случае ДТП с участием беспилотного транспорта, алгоритмы взаимодействия таких систем с пешеходами, другими участниками движения, а также их защита данных пользователей искусственного интеллекта должны быть закреплены в правовом поле, ведь пока компании-разработчики и государство вынуждены действовать на свой, по сути страх и риск. А подобная неопределенность тормозит развитие перспективного направления.