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Андрей Никитин утвержден на пост министра транспорта России

Экс-губернатор Новгородской области получил единогласную поддержку Госдумы

За его назначение проголосовали 408 депутатов, без возражавших или воздержавшихся. В своем выступлении новый министр обозначил ключевые направления работы, включая развитие дорожной сети, малой авиации, железнодорожного транспорта. Особое внимание он уделил транспортной безопасности, модернизации водных путей и морских портов, а также интеграции цифровых технологий в отрасль.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Андрей Никитин утвержден на пост министра транспорта России

Во время своей, так сказать, инаугурации, сообщает РБК, Никитин подчеркнул, что многие из текущих задач, стоящих перед ведомством, уже заложены в национальные проекты, теперь же главной задачей становится их реализация. Он также отметил необходимость постепенного внедрения искусственного интеллекта и беспилотных систем, что должно повысить эффективность транспортной инфраструктуры.

Назначение Никитина стало логичным продолжением его карьеры: в феврале 2025 года он занял пост заместителя министра транспорта, а до этого семь лет руководил Новгородской областью. Его предшественник, Роман Старовойт, который был освобожден от должности 7 июля без публичного объяснения причин. Теперь Никитину предстоит решать сложные задачи в условиях динамично меняющейся транспортной отрасли.

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