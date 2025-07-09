Андрей Никитин утвержден на пост министра транспорта России

За его назначение проголосовали 408 депутатов, без возражавших или воздержавшихся. В своем выступлении новый министр обозначил ключевые направления работы, включая развитие дорожной сети, малой авиации, железнодорожного транспорта. Особое внимание он уделил транспортной безопасности, модернизации водных путей и морских портов, а также интеграции цифровых технологий в отрасль.

Во время своей, так сказать, инаугурации, сообщает РБК, Никитин подчеркнул, что многие из текущих задач, стоящих перед ведомством, уже заложены в национальные проекты, теперь же главной задачей становится их реализация. Он также отметил необходимость постепенного внедрения искусственного интеллекта и беспилотных систем, что должно повысить эффективность транспортной инфраструктуры.

Назначение Никитина стало логичным продолжением его карьеры: в феврале 2025 года он занял пост заместителя министра транспорта, а до этого семь лет руководил Новгородской областью. Его предшественник, Роман Старовойт, который был освобожден от должности 7 июля без публичного объяснения причин. Теперь Никитину предстоит решать сложные задачи в условиях динамично меняющейся транспортной отрасли.