Названа дата премьеры новейшей Honda Civic

Справедливости ради стоит сказать, что продажи пока анонсированы лишь для европейского рынка, где новая Honda Civic станет последней моделью в продуктовой линейке, которая подвергнется электрификации. Таким образом, «Хонда» выполнит ранее данные обещания «посадить» на батарейки все свои ключевые модели.

О новом поколении Honda Civic известно немногое. Да, автомобиль будет красив, умен и бесшумен. Вот как охарактеризовал новинку Том Гарднер, старший вице-президент Honda Motor Europe: «Она была спроектирована таким образом, чтобы силовой агрегат, рулевое управление и подвеска обеспечивали потрясающие уровни динамики, эффективности и обратной связи, которые всегда были основой популярности Civic».

Впрочем, все подробности о модели 11-й генерации мы узнаем уже через несколько дней.