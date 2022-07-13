Россияне активно скупают подержанные «Нивы» и «Крузаки»

В этой ситуации интересно взглянуть, что вообще выбирают наши соотчественники. Как сообщает агентство «Автостат-Инфо», что анализирует данные по регистрациям ГИБДД, самые востребованные модели среди подержанных — это LADA 2114 и Hyuhdai Solaris, коих продается почти поровну.

На третьем и четвертом местах обосновались вазовская «семерка» и Kia Rio, которые также пользуются примерно одинаковым спросом. Любопытно, что перерегистрации «Приор», «Грант» и Kia Rio тоже держатся на одном уровне.

А вот сегмент SUV выявил стопроцентного лидера — это классическая Lada Niva. Модная Chevrolet Niva показала более скромные результаты, притом продукт российско-американской дружбы снизу «подпирает» недешевый Toyota Land Cruiser, за которым закрепилась третья строчка рейтинга.

Кстати, нельзя исключать, что продажи «Крузаков» резко поднялись после того, как россияне начали активно «подчищать» японский рынок, охотно скупая проаворульные внедорожники «проходных» для ввоза из страны Восходящего солнца годов выпуска.

А еще, как поведали порталу «АвтоВзгляд» брокеры, все большую популярность среди заказчиков набирает Toyota Probox. Учитывая, что АВТОВАЗ вот уже как несколько месяцев не может перезапустить производство «Ларгуса», люди стали чаще заказывать такие «коробчонки».