В Санкт-Петербурге появились «прозрачные» троллейбусы со стеклянными бортами

Фото: transphoto.org.
ГУП «Горэлектротранс» из Санкт-Петербурга закупит 166 троллейбусов «Авангард», выпущенных вологодским заводом «Транс-Альфа». И эти пассажирские машины, как рассмотрел портал «АвтоВзгляд», отличаются весьма неожиданным дизайном.
Алексей Кованов

Главная особенность «Авангарда» — в огромной площади остекления: авторы дизайна пошли на весьма затратный, но крайне эффектный способ, врезав стеклопакеты даже… в нижние части боковин троллейбусного кузова. Поэтому петербуржцы уже успели прозвать новинку «прозрачным» троллейбусом.

Модель может перевозить 107 человек, для тридцати из которых предусмотрены сидячие места. В движение 12-метровую машину приводит 180-киловаттный двигатель. При этом власти Северной столицы отказались от системы автономного хода: такие «рогатые» могут ездить только там, где протянута контактная сеть.

И продолжая тему. Знатоки железнодорожного транспорта знают, что компания «Синара — Транспортные машины» выпускает широкую гамму поездов. А теперь екатеринбургский производитель решил попробовать себя на новом поприще, показав троллейбус собственной разработки.

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15 июля 2022
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