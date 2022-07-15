В Санкт-Петербурге появились «прозрачные» троллейбусы со стеклянными бортами

Главная особенность «Авангарда» — в огромной площади остекления: авторы дизайна пошли на весьма затратный, но крайне эффектный способ, врезав стеклопакеты даже… в нижние части боковин троллейбусного кузова. Поэтому петербуржцы уже успели прозвать новинку «прозрачным» троллейбусом.

Модель может перевозить 107 человек, для тридцати из которых предусмотрены сидячие места. В движение 12-метровую машину приводит 180-киловаттный двигатель. При этом власти Северной столицы отказались от системы автономного хода: такие «рогатые» могут ездить только там, где протянута контактная сеть.

И продолжая тему. Знатоки железнодорожного транспорта знают, что компания «Синара — Транспортные машины» выпускает широкую гамму поездов. А теперь екатеринбургский производитель решил попробовать себя на новом поприще, показав троллейбус собственной разработки.