Какие китайские автомобили чаще всего покупают на вторичном рынке

По информации аналитиков Авто.ру, лидерами на вторичном рынке оказались Chery Tiggo, Chery Amulet и Lifan Solano. При этом продажи подержанных «китайцев» в первой половине 2022 года продемонстрировали рост куда больший, нежели модели других автостроителей.

На вторичном рынке лидирует Chery — марка, которая оказалась почти вдвое популярнее Geely и Lifan. Далее по востребованности у россиян идут автомобили Great Wall, Haval, Changan, BYD, FAW, Exeed и Haima.

Трудности с выпуском и импортом новых автомобилей большинства брендов позитивно отразились на рынке китайских машин — объявлений стало на 40% больше, — сообщает Авто.ру.

«Бэушка» родом из Китая с начала года подорожала на 44% — до 1,1 миллиона рублей. Стоит добавить, что за шесть месяцев 2022 года было зафиксировано лишь одно снижение цен — в середине марта стоимость свалилась на 7%, но затем снова поползла вверх.