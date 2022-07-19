«Крутая собака» — очередной странный кроссовер от марки Haval

Технически Haval KuGou — ближайший родственник хорошо знакомого россиянам кроссовера Jolion, так как обе машины построены на единой модульной платформе L. E. M. O. N. При этом новичок немного длиннее и шире, а главное — на целых 17 сантиметров выше «Джолиона».

И, конечно, эти кроссоверы не спутать внешне… «Крутую собаку» авторы пытались сделать максимально брутальной, предельно завысив линию остекления и сделав ставку на рубленые формы. Кстати, странная выштамповка на пятой двери — лишь имитация кожуха запаски! Внутри там пусто.

Салон также исполнен нарочито грубо. Но чтобы пассажиры не испытвали депрессии, дизайнеры применили яркие материалы отделки, а массивную переднюю панель украсили вставками «под карбон». Главная доминанта салона, как это сейчас принято, — 12-дюймовый «планшет» медиасистемы.