«Крутая собака» — очередной странный кроссовер от марки Haval

Технически Haval KuGou — ближайший родственник хорошо знакомого россиянам кроссовера Jolion, так как обе машины построены на единой модульной платформе L. E. M. O. N. При этом новичок немного длиннее и шире, а главное — на целых 17 сантиметров выше «Джолиона».
И, конечно, эти кроссоверы не спутать внешне… «Крутую собаку» авторы пытались сделать максимально брутальной, предельно завысив линию остекления и сделав ставку на рубленые формы. Кстати, странная выштамповка на пятой двери — лишь имитация кожуха запаски! Внутри там пусто.
Салон также исполнен нарочито грубо. Но чтобы пассажиры не испытвали депрессии, дизайнеры применили яркие материалы отделки, а массивную переднюю панель украсили вставками «под карбон». Главная доминанта салона, как это сейчас принято, — 12-дюймовый «планшет» медиасистемы.
В гамму включены только полуторалитровые моторы отдачей 150 и 184 л. с., а единственная доступная коробка передач — преселективный 7-ступенчатый «робот». Почти всем версиям заготовлен передний привод, и лишь самая богатая комплектация предлагает трансмиссию 4х4.
В плане оснащения KuGou щеголяет, пожалуй, всеми достижениями современного автопрома: от панорамной крыши и контурной подсветки до продвинутых систем безопасности и премиальной акустики. И все это — по весьма справедливой цене.
За 120 000 юаней (что равнозначно миллиону рублей) покупатель получит уже хорошо упакованный экземпляр. Правда, старший DaGou, на удивление, обойдется даже дешевле! Но эту странную особенность придется оставить на совести хавейловских маркетологов.
Кстати, Haval Big Dog (в переводе — «Большая собака») стартовал на нашем рынке около месяца назад. И портал «АвтоВзгляд» сразу предсказал, что «большой песик» совершенно точно окажется болезненным, проблемным, не поддающимся дрессировке и заставит владельца помучиться.