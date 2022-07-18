Новый вице-премьер Мантуров рассказал, какая судьба ждет марку UAZ

Напомним, что одиозный автопромышленник Вадим Швецов вышел из бизнеса, продав свою компанию «Соллерс Авто», которой, в том числе, принадлежали Ульяновский автомобильный и Заволжский моторный завод. Покупателем активов выступило ООО «Альтер Инвест», которое оказалось учреждено… топ-менеджерами самого «Соллерса» — Николаем Соболевым, Зоей Каика и Виктором Хвесеней. Самой большой долей завладел директор УАЗа Адиль Ширинов.

Новое-старое руководство пообещало трудовому коллективу справиться со всеми стоящими задачами. Кроме того, по мнению управленцев, для автозавода нынешнее время откроет новое дыхание, обеспечив экономическую стабильность на несколько лет вперед.