Новый вице-премьер Мантуров рассказал, какая судьба ждет марку UAZ

Напомним, что одиозный автопромышленник Вадим Швецов вышел из бизнеса, продав свою компанию «Соллерс Авто», которой, в том числе, принадлежали Ульяновский автомобильный и Заволжский моторный завод. Покупателем активов выступило ООО «Альтер Инвест», которое оказалось учреждено… топ-менеджерами самого «Соллерса» — Николаем Соболевым, Зоей Каика и Виктором Хвесеней. Самой большой долей завладел директор УАЗа Адиль Ширинов.
Новое-старое руководство пообещало трудовому коллективу справиться со всеми стоящими задачами. Кроме того, по мнению управленцев, для автозавода нынешнее время откроет новое дыхание, обеспечив экономическую стабильность на несколько лет вперед.
Вот только реальные продажи «Патриотов» и «Хатнтеров» сейчас далеки от того, чтобы у предприятия открылось новое дыхание. В июне продажи упали на 44%, а результат первого полугодия — минус 26%. Так, с января по июнь клиенты забрали из автосалонов меньше 10 000 машин…
Впрочем, как пообещал г-н Мантуров г-ну Куринному, в ближайшее время УАЗ оживет, благодаря мощному потоку госзаказов: правительство планирует увеличить количество заявок на специальные модификации ульяновских внедорожников.
Без господдержки уазовцам будет сложно… Скажем, портал «АвтоВзгляд», посетив дилера Ульяновского автозавода, увидел, что новенькие «Патриоты» отдают по 3 000 000 рублей за штуку. А с такими ценниками трудно рассчитывать на популярность.