В российских автомобилях будут применяться белорусские фары

Белорусская компания «Руденск» намерена заместить европейских поставщиков автомобильной оптики. Так, автозавод «Урал», прежде закупавший оптику Hella, в феврале впервые заказал 3000 комплектов фар ближнего и дальнего света, а также «противотуманок» для грузовиков «Урал Next».

Кроме того, предприятие обеспечивает фарами большую часть российского автопрома: автомобильные заводы УАЗ и АВТОВАЗ, а также автобусные ПАЗ и ЛиАЗ. Вся продукция производится из компонентов от дружеских стран — России, Индии и Китая.

Как уверяет производитель, каждое изделие проходит климатические, механические и электротехнические испытания. Например, тесты на влагостойкость проводятся четверо суток при 96-процентной влажности и 45 градусах тепла.

И, кстати, об импортозамещении. Не все партнеры из дружественных стран оказались настоящими друзьями. Например, китайский холдинг Weichai решил больше не поставлять для грузовиков КамАЗ свои газовые двигатели.