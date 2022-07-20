В российских автомобилях будут применяться белорусские фары

Фото производителя.
Немецкая, польская и французская светотехника, которую активно закупали отечественные производители автомобилей, автобусов и даже тракторов, теперь стала «санкционкой». А значит, заводам приходится спешно искать альтернативу заграничным фарам и фонарям. Найдут ли, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Алексей Кованов

Белорусская компания «Руденск» намерена заместить европейских поставщиков автомобильной оптики. Так, автозавод «Урал», прежде закупавший оптику Hella, в феврале впервые заказал 3000 комплектов фар ближнего и дальнего света, а также «противотуманок» для грузовиков «Урал Next».

Кроме того, предприятие обеспечивает фарами большую часть российского автопрома: автомобильные заводы УАЗ и АВТОВАЗ, а также автобусные ПАЗ и ЛиАЗ. Вся продукция производится из компонентов от дружеских стран — России, Индии и Китая.

Как уверяет производитель, каждое изделие проходит климатические, механические и электротехнические испытания. Например, тесты на влагостойкость проводятся четверо суток при 96-процентной влажности и 45 градусах тепла.

И, кстати, об импортозамещении. Не все партнеры из дружественных стран оказались настоящими друзьями. Например, китайский холдинг Weichai решил больше не поставлять для грузовиков КамАЗ свои газовые двигатели.

производители, производство, автозаводы
20 июля 2022
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