Suzuki, Toyota и Daihatsu объединились для создания дешевого фургона

Как уверяют компаньоны, сейчас самое время, чтобы заменить дизельные развозные фургоны электрическими. Однако разработка и производство аккумуляторных моделей — дело затратное, а потенциальных покупателей пугает необходимость постоянной зарядки батарей, во время которой автомобиль не может выполнять свои прямые обязанности, то есть доставлять грузы.

В итоге, партнеры планируют создать ультрадешевый, но при этом быстро заряжающийся грузовичок, который будет доступен даже небогатым клиентам. В продаже первые такие машины должны появиться буквально через год.

Добавим, что Suzuki и Toyota давно наладили успешное сотрудничество. В частности, платформу для Urban Cruiser Hyryder пожертвовала… Suzuki Vitara. Так что создание «народного» фургона — лишь новое направление совместной работы.