Suzuki, Toyota и Daihatsu объединились для создания дешевого фургона

Фото производителя.
Японские компании Suzuki, Toyota, Daihatsu и CJPT займутся совместной разработкой доступных фургонов и компактвэнов, которые можно использовать для «доставки последней мили» (от есть от распределительных центров до конечного получателя). Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Алексей Кованов

Как уверяют компаньоны, сейчас самое время, чтобы заменить дизельные развозные фургоны электрическими. Однако разработка и производство аккумуляторных моделей — дело затратное, а потенциальных покупателей пугает необходимость постоянной зарядки батарей, во время которой автомобиль не может выполнять свои прямые обязанности, то есть доставлять грузы.

В итоге, партнеры планируют создать ультрадешевый, но при этом быстро заряжающийся грузовичок, который будет доступен даже небогатым клиентам. В продаже первые такие машины должны появиться буквально через год.

Добавим, что Suzuki и Toyota давно наладили успешное сотрудничество. В частности, платформу для Urban Cruiser Hyryder пожертвовала… Suzuki Vitara. Так что создание «народного» фургона — лишь новое направление совместной работы.

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21 июля 2022
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