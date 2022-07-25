LADA назвала ценник на Niva Legend 2022-го модельного года

В единственную комплектацию Classic'22 входят гидроусилитель рулевого управления, стальная защита двигателя и 16-дюймовые стальные колеса. Продолжают список электростеклоподъемники передних дверей, дневные ходовые огни, бортовой компьютер и аудиоподготовка.

Стоимость такого автомобиля составляет от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования, но без государственной поддержки «Нива» стоит 796 500. Для справки, до этого самую доступную версию вазовского внедорожника отдавали за 818 900.

Для сравнения: в рамках новой госпрограммы LADA Granta Classic 2022 модельного года реально купить всего за 543 120 рублей. В гамме семейства есть седан, универсал и лифтбэк, а также спецверсии — Granta Cross и Granta Drive Active.

Кстати, в очереди на перезапуск следующей стоит родственная Niva Travel. А затем АВТОВАЗ планирует возобновить выпуск LADA Largus, ведь россияне успели подчистую «вымести» немногочисленные остатки этих машин из автосалонов.