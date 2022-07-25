Toyota вместо заказанных ранее машин начала возвращать клиентам деньги

В Китае — очередная вспышка коронавируса. В некоторых регионах Поднебесной введены жесткие антиковидные ограничения, из-за которых некоторым заводам по производству автокомпонентов вообще пришлось остановиться. Соответственно, поставки комплектующих автопроизводителям — включая, например, «Тойоту» — заметно ограничены или полностью остановлены.

В итоге клиентам, что успели внести оплату за кроссоверы Toyota Harrier, сейчас возвращают деньги. Как предполагает японская марка, очередной виток полупроводникового кризиса завершится этой осенью и уже тогда клиенты смогут приобрести долгожданную новинку.

Напомним, что «паркетник» Toyota Harrier перестал быть родственником модели Lexus RX, став техническим клоном кроссовера Toyota RAV4. На Островах свежее поколение популярного SUV справило дебют весной 2020 года, но, как видим, толком не доехало до покупателей.

Добавим, что ранее японцы приостановили прием заказов на флагманские внедорожники Land Cruiser и Lexus LX. Поскольку спрос сильно превышает предложение, боссы обоих брендов приняли решение не брать с покупателей за бронь, пока не стихнет ажиотаж.