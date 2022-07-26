АВТОВАЗ наконец-то наградил LADA Granta кондиционером

Фото производителя.
Не секрет, что «антикризсная» версия модели LADA Granta предлагала довольно щедрый набор оборудования, но при этом не имела обычного кондиционера. Теперь, как выяснил портал «АвтоВзгляд», несправедливость устранена.
Алексей Кованов

Напомним, что «антисанкционная» комплектация под названием Classic 2022 предлагает электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод наружных зеркал, центральный замок и аудиоподготовку.

Кондиционер — платная опция. С ним седан стоит 745 900, лифтбэк — 765 900, а «приподнятый» универсал Granta Cross — 811 900 рублей. Все исполнения можно приобрести по госпрограмме льготного кредитования, которая гарантирует 20-процентную скидку.

Таким образом, доплата за климатическую установку корейского производства составит 67 600 «целковых». Для сранения: седан без «кондея» сейчас отдают за 678 300 ₽ без учета госпрограммы.

Кстати, накануне LADA опубликовала ценник на Niva Legend 2022-го модельного года. Машина лишена боковой подушки безопасности и блока ЭРА-ГЛОНАСС, а ее мотор отвечает нормам Евро−2. Зато цена получилась весьма интересной.

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26 июля 2022
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