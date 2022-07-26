АВТОВАЗ наконец-то наградил LADA Granta кондиционером

Напомним, что «антисанкционная» комплектация под названием Classic 2022 предлагает электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод наружных зеркал, центральный замок и аудиоподготовку.

Кондиционер — платная опция. С ним седан стоит 745 900, лифтбэк — 765 900, а «приподнятый» универсал Granta Cross — 811 900 рублей. Все исполнения можно приобрести по госпрограмме льготного кредитования, которая гарантирует 20-процентную скидку.

Таким образом, доплата за климатическую установку корейского производства составит 67 600 «целковых». Для сранения: седан без «кондея» сейчас отдают за 678 300 ₽ без учета госпрограммы.

Кстати, накануне LADA опубликовала ценник на Niva Legend 2022-го модельного года. Машина лишена боковой подушки безопасности и блока ЭРА-ГЛОНАСС, а ее мотор отвечает нормам Евро−2. Зато цена получилась весьма интересной.