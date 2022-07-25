«Китайский Lexus» ударил по Geely: чем россиян удивит новейший Changan Uni-K

Новинку марки Changan нескромно называют «китайским Lexus RX». Однако обойдется «поднебесный» SUV намного дешевле японского: в базовой версии UNI-K будет стоит 3 219 900 рублей. За эти деньги покупатель получит переднеприводную машину, оборудованную двухлитровым бензиновым турбомотором (226 л. с.) и восьмиступенчатым «автоматом» марки Aisin.

В начальную комплектацию включены обивка сидений кожей наппа, электропривод водительского кресла, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, виртуальные приборы, круиз-контроль, электропривод крышки багажника, светодиодные фары и 20-дюймовые колеса.

За полноприводный вариант придется отдать минимум 3 369 900 «целковых». Дополнительно клиенту достанутся адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, аудиосистема фирмы Sony и беспроводная зарядка для гаджетов.

В топовом исполнении за 3 479 900 присутствуют занавески безопасности, вентиляция передних сидений, двухслойные стекла передних дверей, контурная подсветка салона и более широкий набор электронных ассистентов. И правда, чем не Lexus?

Правда, руководство «Чанъана» хочет навязать конкуренцию не японскому «премиуму», а марке Geely. Точнее — ее флагманскому кроссоверу Tugella. Последний сейчас стоит 3 550 000, но, несмотря на довольно высокую цену, расходится весьма бойко.