Фанатам марки ЗИЛ предлагают купить новенькие «Бычки»

На самом деле, полукапотные среднетоннажники не совсем новые, а 2011—2012 годов выпуска. Правда, за прошедшие годы грузовики чудом умудрились не намотать ни одного километра! Все они некогда принадлежали Петровскому заводу автозапчастей — это дочернее предприятие АМО ЗИЛ, которое было ликвидировано этой весной.

Стоит уточнить, что предприятие из города Петровск Саратовской области некоторое время выпускало модель 5301. И, скорее всего, сохранившиеся автомобили по разным причинам не нашли своих владельцев, а потому остались на территории завода.

Машины грузоподъемностью 3 тонны, оборудованные тракторными дизелями ММЗ, сейчас продают по 1 750 000 рублей за штуку. Притом на каждый экземпляр имеется Паспорт транспортного средства, так что поставить на учет такое приобретение не составит никакого труда.

Добавим, что по цене внезапно обнаружившихся «Бычков» сейчас не купить даже «Газель»! Зато можно приобрести легкий коммерческий автомобиль CAPTAIN-T категории N1 — этакого конкурента Hyundai Porter от китайской компании Dongfeng.