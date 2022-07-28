КамАЗ придумал, как больно ударить по продажам китайских конкурентов

В качестве ответной меры КамАЗ предложил грандиозные скидки на свои самые ходовые модели. Так, самосвалы 6520 и 65115 можно купить за 6 350 000 и 5 550 000 рублей, соответвенно. Это будут машины 6х4, оборудованные 8-цилиндровыми моторами КамАЗ−740 и механическими коробками ZF.

Кроме того, на 400-сильном 20-тонном шассии 6520 можно заказать бетоносмеситель. Его цена составит 7 050 000 «целковых». Все это очень интересные предложения, которые наверняка отвлекут перевозчиков от китайских большегрузов.

Вдобавок придвоорная лизинговая компания челнинского автогиганта объявила распродажу автопоездов на базе модели КамАЗ−5490. В составе автопоезда также входит полуприцеп-рефрижератор «ТОНАР», оборудованный «санкционной» холодильной установкой Carrier.

Газодизельная и дизельная автотехника 2019—2020 годов выпуска находится, как уверяет продавец, в отличном состоянии. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», за «голову», пробежавшую около 350 000 километров, просят примерно 4 000 000.

И продолжая тему комтранса. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», марка IVECO прекратила поставки грузовиков и запчастей на российский рынок по причине антироссийских санкций Евросоюза. Впрочем, у чистокровных «итальянцев» вскоре появится интересная альтернатива.