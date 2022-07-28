КамАЗ придумал, как больно ударить по продажам китайских конкурентов

Фото производителя.
Как заметил портал «АвтоВзгляд», после ухода «большой европейской семерки», куда входят Mercedes-Benz, Volvo, Scania, MAN, IVECO, DAF и Renault, российские перевозчики начали довольно активно интересоваться аналогами китайских марок. Более того, несколько недель подряд «китайцы» демонстрировали весьма уверенные продажи! Что, разумеется, не слишком понравилось флагману отечественного автопрома, заводу КамАЗ.
Алексей Кованов

В качестве ответной меры КамАЗ предложил грандиозные скидки на свои самые ходовые модели. Так, самосвалы 6520 и 65115 можно купить за 6 350 000 и 5 550 000 рублей, соответвенно. Это будут машины 6х4, оборудованные 8-цилиндровыми моторами КамАЗ−740 и механическими коробками ZF.

Кроме того, на 400-сильном 20-тонном шассии 6520 можно заказать бетоносмеситель. Его цена составит 7 050 000 «целковых». Все это очень интересные предложения, которые наверняка отвлекут перевозчиков от китайских большегрузов.

Вдобавок придвоорная лизинговая компания челнинского автогиганта объявила распродажу автопоездов на базе модели КамАЗ−5490. В составе автопоезда также входит полуприцеп-рефрижератор «ТОНАР», оборудованный «санкционной» холодильной установкой Carrier.

Газодизельная и дизельная автотехника 2019—2020 годов выпуска находится, как уверяет продавец, в отличном состоянии. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», за «голову», пробежавшую около 350 000 километров, просят примерно 4 000 000.

И продолжая тему комтранса. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», марка IVECO прекратила поставки грузовиков и запчастей на российский рынок по причине антироссийских санкций Евросоюза. Впрочем, у чистокровных «итальянцев» вскоре появится интересная альтернатива.

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28 июля 2022
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