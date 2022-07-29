В Узбекистане началось производство Chevrolet Onix с надеждой на продажи в России

О том, что на заводе вблизи Андижана начинается сборка пилотной партии седанов Chevrolet Onix, сообщает Telegram-канале UzAuto Motors. Кстати, эту модель для развивающихся рынков производят еще и в Бразилии. Там она возглавляет рейтинг бестселлеров рынка, так что машина вышла довольно удачной.

Новинка построена на платформе GEM (Global Emerging Markets), которая «заточена» под недорогие компактные модели, и в первую очередь для Китая и Южной Америки. По сути, это упрощенная «тележка» Delta, знакомая по Chevrolet Cruze.

Старт серийного производства «Оникса» намечен на начало 2023 года. Пока его планируют продавать только на местном рынке, так как UzAuto Motors прекратила поставки в Россию. Дело в том, что на сборочный конвейер предприятия поставляют полупроводники и микросхемы, которые производятся в Южной Корее, а эта страна присоединилась к западным санкциям.

Кроме того, General Motors даже пригрозила узбекам, что в случае поставок машин на российский рынок, может приостановить договорные отношения и «заморозить» завод. Однако со временем, поставки седанов в Россию все же могут быть налажены. Это можно делать через частные компании, а логотип Chevrolet поменять на Ravon. Он уже хорошо известен нашим покупателям.