Грузовики МАЗ-МАН остались без двигателей MAN

Фото производителя.
В 1998 году белорусский МАЗ и немецкий MAN создали совместное предприятие ЗАО «МАЗ-MAН», которое выпускало весьма любопытные тягачи — с мановскими ка­биной, двигателем и коробкой передач, но на мазовском шасси. В 2005 году поставки кабинных модулей MAN F2000 прекратились, а на замену пришла чисто мазовская кабина (после чего машины получили прозвище МАЗ-МАЗ).
Алексей Кованов

Дальше — больше. MAN решил выйти из состава учредителей, а потому предприятие сменило рыночные ориентиры, занявшись выпуском нестандартных грузовиков для специализированных задач. На них ставились двигатели MAN, коробки передач ZF, а рамы фирма делала самостоятельно, заказывая лонжероны из Китая. Мосты можно было заказать китайские, белорусские и немецкие.

Интересно, что кабины отгружал Минский автозавод, но их оснащают оригинальным оперением, а также основательно дорабатывают, в частности, перекладывая электропроводку. При этом грузовики смогли найти своего постоянного покупателя: в числе последних значится, например «Сургутнефтегаз».

Понятно, что сейчас МАЗ-МАН вынужден отказываться от импортных комплектующих. В частности, машина придется примерить «поднебесный» мотор Weichai — эти рядные «шестерки» развивают мощность 430, 460 или 550 лошадиных сил.

Как уверяет производитель, в 2015 и 2017 годах минчане пробовали ставить на свою продукцию вейчаевские дизели. И опыт оказался крайне положительным. Так что смена агрегатной базы теоретически не должна напугать потенциальных заказчиков.

И продолжая тему вынужденного импортозамещения. Минский автозавод некоторое время назад разработал городской автобус третьего поколения — весьма эффектную машину, силуэт которого (по замыслу дизайнеров) должен напоминать зубра. Рассчитывая на экспорт, новинку оснастили европейскими агрегатами. От которых теперь приходится избавляться.

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1 августа 2022
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