Россиянину, купившему «императорский» седан, грозит тюрьма

В 2020 году, как сообщает Южная транcпортная прокуратуры, житель Саратова выбрал для своего летнего отдыха республику Абхазия, где ему очень приглянулся роскошный Toyota Century 1999 года выпуска. Чтобы завладеть желанной «японкой», саратовец приобрел фиктивные документы: якобы, наш соотечественник устроился водителем на международные перевозки. Эти бумаги японофил, в свою очередь, предоставил таможенному органу.

Однако обман вскрылся, и сейчас 62-летнего мужчину могут отправить за решетку за неуплату таможенного сбора, размер которого составил 2 500 000 рублей. Это, согласно ч. 1 ст. 194 УК РФ, грозит нарушителю двумя годами лишения свободы. Хотя минимальная санкция — «всего лишь» 100-тысячный штраф.

И продолжая тему дорогих авто. Не секрет, что звездные супруги Алла Пугачева и Максим Галкин полгода назад уехали из России. Сначала чета выбрала для проживания Израиль, однако после перебралась на Рижское взморье. Впрочем, в Сети активно циркулируют слухи, будто следующей точкой на карте мира, куда отправятся певица и пародист, станут США. Самое время — распродать российские «активы», включая роскошный автопарк.