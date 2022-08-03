У LADA Granta 2022 модельного года появились новые версии

Комплектация #CLUB отличается оригинальной внешностью и дополнительными опциями. В частности, покупатель такой «Гранты» получит обогрев лобового стекла, парктроник и аудиосистему. Снаружи «клубное» исполнение можно отличить по двухцветным литым дискам, а также наружным зеркалам со встроенными «поворотниками» и черными корпусами.

Стоимость седана LADA Granta #CLUB составит 638 000 рублей по госпрограмме льготного автокредитования (или от 797 500 без нее). За лифтбэк дилеры попросят на 20 000 «целковых» больше.

В свою очередь, LADA Granta Cross Quest ориентирована на туризм, поэтому предлагает сетку для крепления груза и резиновый поддон в багажнике, водоотталкивающую обивку сидений, плюс обогрев ветрового стекла и парктроник. Другие отличия — в черной крыше, черных рейлингах, двухцветных дисках колес, а также надписи Quest на кузове и сиденьях.

В комплектацию Quest, помимо перечисленного, входят кондиционер, регулировка сиденья водителя по высоте, передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений и аудиосистема. Прайс-лист на такой универсал стартует с отметки 682 800 рублей по госпрограмме льготного кредитования, а без нее — 853 500.

Напомним, что ранее АВТОВАЗ возобновил производство модели LADA Granta Cross. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», машина стала намного доступнее для российского покупателя, но при этом сохранила свои главные преимущества: 20-сантиметровый дорожный просвет, внедорожный обвес кузова и, конечно же, оригинальный салон.