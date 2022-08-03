На выпуск знаменитых российских вездеходов «Шерп» наложили запрет

Впрочем, несмотря на запрет, российский завод продолжает выпуск вездеходов. Правда, для этого машине пришлось сменить название на «Архант», а также примерить другую силовую установку. Вместо японских двигателя и коробки марки Kubota внедорожник теперь оснащается неким литровым российским мотором. С ним отныне ставится не классическая «механика», а клиноременный вариатор.

Более того, в августе на форуме «Армия 2022» под брендом «Архант» будет презентована совершенно новая базовая модель. Понятно, что сейчас производитель не торопится раскрывать какие-либо подробности, касающиеся грядущей новинки.

Добавим, что технику «Шерп» пользователи ценили за уникальную проходимость. Конструкцию снегоболотохода, созданного для труднодоступных маршрутов, разработал изобретатель-самодельщик Алексей Гарагашьян из Санкт-Петербурга.

И продолжая тему покореония бездорожья. Российская компания «Авторос» уже давно выпускает плавающие вездеходы под маркой «Шаман». Это утилитарные машины, рассчитанные, прежде всего, на туристов и охотников. Однако недавно появилась особенная «люксовая» комплектация внедорожника. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».