Почему марку Renault исключили из списка параллельного импорта

Как сообщает Минпромторг, бренд Renault исключен из списка параллельного импорта. Официальная причина: АО «АВТОВАЗ» приняло на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания марки, включая торговлю запчастями.

Однако, вопреки заявлениям чиновников, дело обстоит немного сложнее. По факту, АВТОВАЗу только предстоит заняться ремонтом, техобслуживанием и поставками запчастей, а вот гарантийные обязательства по ранее выпущенным машинам возьмет на себя МАЗ «Москвич».

Сейчас флагман российского автогиганта заканчивает подписание необходимых документов, так что на практике никто не представляет, как это будет реализовано технически.

Напомним, что марка Renault прекратила продажи своих моделей на российском рынке. И хотя АВТОВАЗ сохранил право выпускать «Логаны», «Сандеро» и «Дастеры», в Тольятти раздумывают, стоит ли овчинка выделки, поскольку за каждый собранный автомобиль придется отчислять роялти.

Между тем, у фанатов Renault появился шанс приобрести ставшие дефицитными машины европейской марки. Правда, для этого придется отправиться в недалекий вояж, дабы посетить ближайшего белорусского (!) дилера.